Сумские ученые придумали наночернила

16-19 октября в Киевском политехническом институте им. Игоря Сикорского состоялся VII Международный Фестиваль инновационных проектов Sikorsky Challenge 2018, где проект Сумского государственного университета «Nanoink 2D & 3D» признан победителем в номинации «Лучшая идея».
Проект создан на базе научной работы кафедры электроники и компьютерных наук СумГУ под научным руководством профессора, доктора физико-математических наук Анатолия Опанасюка, технический руководитель - аспирант второго курса Александр Гузенко, менеджер проекта - начальник центра компьютерных технологий Андрей Пивень.
Проект предлагает заказчикам услуги по изготовлению гибкой, нестандартной электроники, в том числе на 3D объектах. Разработанные наночернила позволяют печатать токопроводящие элементы с помощью обычной ручки, струйного принтера или 3D-принтера.
Также подписан трехсторонний договор о партнерстве для развития проекта между разработчиками, научным парком КПИ и инвестором - Фондом научно-технического развития Украины им. академика В.С.Михалевича. Достигнута договоренность о сотрудничестве стартап-центра СумГУ и польским фондом ABAN Fund, организаторами MakerFire в Украине в 2019 году, сообщает сайт вуза.
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