Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:28445

Сумские ученые придумали наночернила

Проект ученых СумГУ победил в номинации «Лучшая идея» на Sikorsky Challenge 2018.

16-19 октября в Киевском политехническом институте им. Игоря Сикорского состоялся VII Международный Фестиваль инновационных проектов Sikorsky Challenge 2018, где проект Сумского государственного университета «Nanoink 2D & 3D» признан победителем в номинации «Лучшая идея».

Проект создан на базе научной работы кафедры электроники и компьютерных наук СумГУ под научным руководством профессора, доктора физико-математических наук Анатолия Опанасюка, технический руководитель - аспирант второго курса Александр Гузенко, менеджер проекта - начальник центра компьютерных технологий Андрей Пивень.

Проект предлагает заказчикам услуги по изготовлению гибкой, нестандартной электроники, в том числе на 3D объектах. Разработанные наночернила позволяют печатать токопроводящие элементы с помощью обычной ручки, струйного принтера или 3D-принтера.

Также подписан трехсторонний договор о партнерстве для развития проекта между разработчиками, научным парком КПИ и инвестором - Фондом научно-технического развития Украины им. академика В.С.Михалевича. Достигнута договоренность о сотрудничестве стартап-центра СумГУ и польским фондом ABAN Fund, организаторами MakerFire в Украине в 2019 году, сообщает сайт вуза.

Общество Стартап СумГУ

По тематике

СумГУ отметил 70-летие
12.10.2018 17:59

СумГУ отметил 70-летие

Со дня основания Сумского государственного университета прошло 70 лет....

17.09.2018 08:40

В СумГУ будет преподавать профессор из американского университета

Профессор Джозеф Куш из университета Дюкейн (Питтсбург, штат Пенсильвания, США) будет работать в Сумском государственном университете в течение десяти месяцев....

В СумГУ открыли уникальную Лабораторию клеточных культур
11.09.2018 09:15

В СумГУ открыли уникальную Лабораторию клеточных культур

В медицинском институте Сумского государственного университета состоялась презентация Лаборатории клеточных культур....

В СумГУ провела семинар профессор Колумбийского университета
06.09.2018 16:29

В СумГУ провела семинар профессор Колумбийского университета

Светлана Комиссарук рассказала об особенностях образовательной и научной деятельности в США....

09.08.2018 08:08

Сумской вуз получил больше всех призовых мест во Всеукраинском конкурсе студенческих научных работ

В 2017–2018 учебном году Сумский государственный университет занял 103 призовых места по итогам проведенного Всеукраинского конкурса студенческих научных работ по...

Новости

«Сумытеплоэнерго» временно будет отапливать весь город. До минус 5 градусов
Вчера 15:18
Газа нет, но тепло будет: «Сумытеплоэнерго» будет греть все Сумы
Вчера 09:09
На Сумщине нашли нелегальное производство горюче-смазочных материалов
Сегодня 15:35
В Сумах сражались тхеквондисты со всей Украины
Сегодня 15:34
Сумчане должны за воду почти 30 миллионов
Сегодня 15:17
Смогут ли сумчане попасть к врачу-специалисту, не подписав декларацию с врачом?
Сегодня 14:52
На Сумщине перевернулся грузовик с дизтопливом
Сегодня 14:29
Погода в Сумах: прогноз на завтра
Сегодня 14:28
Хулиганы или рейдеры? С чем приехали в Сумы те, кто резал колеса сумских маршруток
Сегодня 14:20
Сколько депутатов будут избирать в ОТГ Сумщины перед Новым годом?
Сегодня 14:11
Отопительный сезон в Конотопе стартует со среды
Сегодня 13:59
Кубок Украины в Сумах онлайн (трансляция)
Сегодня 13:42
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.