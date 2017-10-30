Сколько депутатов будут избирать в ОТГ Сумщины перед Новым годом? ЦИК определила количество депутатов, которые будут избраны на выборах в ОТГ Сумщины 23 декабря.

В Белопольской и Путивльской ОТГ будет выбрано по 26 депутатов, в Ричкивской ОТГ - 22, в Сынивской - 14. На дополнительных выборах в Краснопольской ОТГ будет избираться 1 депутат, а в Николаевской ОТГ Сумского района их будет 5.

Это было определено Постановлениеями ЦИК № 165 и 166 от 19 октября 2018 года.

Также ЦИК утвердила Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению первых и дополнительных выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 23 декабря 2018 года.