Смогут ли сумчане попасть к врачу-специалисту, не подписав декларацию с врачом? Жители Сумщины, которые не подпишут декларацию с врачом до конца года, рискуют не попасть на прием к узкопрофильным специалистам.

Как сообщил в ходе аппаратного совещания в облгосадминистрации начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко, Сумская область - среди лидеров в Украине по динамике заключения договоров с семейными врачами, но определенная доля людей еще медлит, пишет сайт ОГА.

«Сейчас на Сумщине подписано уже 513 тыс. деклараций, уже 47% населения области имеют своего семейного врача, - поделился Сергей Бутенко. - И каждую неделю у нас подписывается от 15 до 20 тыс. деклараций. Этот показатель хороший, но я хочу обратиться к тем, кто еще колеблется: граждане, которые не подпишут декларации до нового года, рискуют остаться без помощи узкоспециализированных врачей. Ведь, например, на прием к окулисту или отоларингологу нельзя будет попасть без направления семейного врача, кроме случаев, когда необходима неотложная помощь».

Лидером по заключению соглашений с врачами среди городов является Лебедин, где уже 91% населения подписали декларации. Хорошие показатели имеют и другие города областного значения - Ахтырка - 53%, Сумы - 51%, Ромны - 41%. Должны улучшить свои показатели Конотоп - 17% и Шостка - 7%.

В районах средний показатель подписанных деклараций - более 60%.

«Кроме того, 29 учреждений здравоохранения области вошли во вторую волну реформирования и с начала октября начали получать дополнительное финансирование от государства. Также 6 заведений частной медицины получают средства из госбюджета за пациентов, которые заключили соглашения с их врачами», - добавил чиновник.