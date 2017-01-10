На Сумщине снова заговорили о матрезерве Заместитель главы Сумской облгосадминистрации Вадим Акперов во время аппаратного совещания напомнил руководителям райгосадминистраций и органов местного самоуправления о необходимости тщательной подготовки к сезону гололеда и снегопадов.

Как сообщил участникам совещания директор Департамента гражданской защиты населения Александр Милаша, в областном материальном резерве накоплено материалов, которые могут быть использованы на предупреждение или ликвидацию чрезвычайных ситуаций на общую сумм 1 млн. 955 тыс. гривен. Объем местных материальных резервов (городов и районов области) составляет 2 млн. 420 тыс. гривен.

«К сожалению, не все руководители в районах, городах и ОТГ заботятся о резервах на местах. Особенно у нас проблемы в объединенных громадах. Я призываю руководителей ОТГ прислушиваться к нам, чтобы зима не пришла к вам неожиданно», - отметил Александр Милаш.

Вадим Акперов в ходе аппаратного совещания отметил руководителям на местах, что те должны постоянно наполнять резервы горюче-смазочных и других материалов, необходимых для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в случае их возникновения в осенне-зимний период 2018/19 года. А также необходимо быть готовыми оперативно организовать и развернуть стационарные пункты обогрева и информировать население о местах их расположения.