Сумчанки отличились на чемпионате Украины по Pole Art

Соревнования проходили по правилам Мировой федерации POSA. В них приняли участие и воспитанницы сумского клуба «LEVEL», которые не остались без призов.
Чемпионкой Украины стала Анастасия Косенко (категория Pole sport, professional юниоры 15-17 лет) Бронзовыми призерами - Арина Гавришенко (категория pole sport professional, 6-9 лет) и Полина Павленко (категория Pole Art, professional, 10-13 лет).
Подготовили спортсменок тренеры Яна Падалка, Виктория Соловченко, Влада Игнатьева и Ирина Моисеенко.
29-30 сентября в Киеве состоялся Открытый Всеукраинский чемпионат Ukrainian Open Pole Sport & Art Championship «Air Dream – 2018»....