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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:08410

Сумчанки отличились на чемпионате Украины по Pole Art

20-21 октября в Харькове проходил Открытый всеукраинский чемпионате Pole Art in Ukrainе 2018.

Соревнования проходили по правилам Мировой федерации POSA. В них приняли участие и воспитанницы сумского клуба «LEVEL», которые не остались без призов.

Чемпионкой Украины стала Анастасия Косенко (категория Pole sport, professional юниоры 15-17 лет) Бронзовыми призерами - Арина Гавришенко (категория pole sport professional, 6-9 лет) и Полина Павленко (категория Pole Art, professional, 10-13 лет).

Подготовили спортсменок тренеры Яна Падалка, Виктория Соловченко, Влада Игнатьева и Ирина Моисеенко.

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