Сумчанки отличились на чемпионате Украины по Pole Art 20-21 октября в Харькове проходил Открытый всеукраинский чемпионате Pole Art in Ukrainе 2018.

Соревнования проходили по правилам Мировой федерации POSA. В них приняли участие и воспитанницы сумского клуба «LEVEL», которые не остались без призов.

Чемпионкой Украины стала Анастасия Косенко (категория Pole sport, professional юниоры 15-17 лет) Бронзовыми призерами - Арина Гавришенко (категория pole sport professional, 6-9 лет) и Полина Павленко (категория Pole Art, professional, 10-13 лет).

Подготовили спортсменок тренеры Яна Падалка, Виктория Соловченко, Влада Игнатьева и Ирина Моисеенко.