На Сумщине охотники продолжают «сеять» оружие

Причины этому разные - из-за безответственности, халатности и даже из-за употребления во время охоты спиртного, чего делать категорически нельзя. Такое оружие иногда находят местные жители и сдают в полицию. В том случае, если владелец утерянной ружья не заявил о своей потере, то оно может быть в предусмотренном порядке зарегистрировано и передано в пользование другому гражданину - тому, кто нашел оружие и вовремя сдал в органы полиции.
Именно такой возможностью в рамках месячника добровольно сданного оружия могут воспользоваться двое жителей Сумщины. Мужчины, будучи по своим хозяйственным делам в охотничьих угодьях, натолкнулись на «посеянные» охотниками ружья. Так, может стать хозяином гладкоствольного Иж-17 16 калибра 47-летний житель Сумского района, а 38-летний шосткинец - ТОЗ-Б того же калибра.
Сейчас оба ружья переданы на экспертные исследования, инспекторы разрешительной системы проводят соответствующие проверки.
Работники полиции вновь напоминают гражданам: если вы нашли огнестрельное или холодное оружие, его следует немедленно сдать в полицию. В противном случае за его незаконное хранение статья 263 УК Украины предусматривает уголовное наказание в виде заключения на срок от 3 до 7 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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