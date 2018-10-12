На Сумщине охотники продолжают «сеять» оружие С началом охотничьего сезона учащаются случаи потери ружей охотниками.

Причины этому разные - из-за безответственности, халатности и даже из-за употребления во время охоты спиртного, чего делать категорически нельзя. Такое оружие иногда находят местные жители и сдают в полицию. В том случае, если владелец утерянной ружья не заявил о своей потере, то оно может быть в предусмотренном порядке зарегистрировано и передано в пользование другому гражданину - тому, кто нашел оружие и вовремя сдал в органы полиции.

Именно такой возможностью в рамках месячника добровольно сданного оружия могут воспользоваться двое жителей Сумщины. Мужчины, будучи по своим хозяйственным делам в охотничьих угодьях, натолкнулись на «посеянные» охотниками ружья. Так, может стать хозяином гладкоствольного Иж-17 16 калибра 47-летний житель Сумского района, а 38-летний шосткинец - ТОЗ-Б того же калибра.

Сейчас оба ружья переданы на экспертные исследования, инспекторы разрешительной системы проводят соответствующие проверки.

Работники полиции вновь напоминают гражданам: если вы нашли огнестрельное или холодное оружие, его следует немедленно сдать в полицию. В противном случае за его незаконное хранение статья 263 УК Украины предусматривает уголовное наказание в виде заключения на срок от 3 до 7 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.