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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:0064

Шосткинца обокрал бомж, которого тот пустил переночевать

Приютив на ночь в своей квартире малознакомого мужчину, житель Шостки обнаружил утром исчезновения двух мобильных телефонов, духов и золотых ювелирных изделий своей жены.

В полицию с заявлением о краже из квартиры обратилась 47-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала правоохранителям, что накануне ее муж пригласил к ним домой незнакомого мужчину, похожего на бездомного, накормил его и оставил ночевать. Утром незнакомец ушел, а через несколько часов после этого семья обнаружила пропажу двух золотых колец, двух мобильных телефонов и духов.

«Принятыми оперативно-розыскными мерами злоумышленника удалось быстро установить, - рассказывает Алексей Борковец, временно исполняющий обязанности начальника Шосткинского отдела полиции. - Им оказался неоднократно судимый 28-летний местный житель, который злоупотребляет спиртным. Его разыскали и опросили».

По словам подозреваемого, вещи он похитил ночью, когда хозяин спал. Утром похищенное имущество продал, а деньги потратил на свои нужды.

Правоохранители уже изъяли часть похищенных вещей и вернули их владельцам. В отношении подозреваемого было открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которое уже направлено в суд. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка

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