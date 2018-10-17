Кубок Украины в Сумах онлайн (трансляция)

В манеже СумГУ роменский «Рятувальник» встретится с сумским «Food Centre - СумДУ». Игра начнется в 17.00.
21 октября в первом матче предварительного раунда кубка Украины по футзалу сошлись сумская команда «Технология-Lex VSK» и киевская «Альтернатива-Сервит»....
Во вторник, 23 октября, в Сумах пройдет первая игра предварительного раунда кубка Украины по футзалу....
«Сумыхимпром-СДПУ» не смог преодолеть квалификационный раунд Кубка Украины....
Во вторник, 23 октября, в Сумах пройдет первая игра второго предварительного раунда кубка Украины по футзалу....
Сегодня, 18 октября, ФК «Сумыхимпром-СДПУ» сыграет ответный матч в первом предварительном раунде кубка Украины по футзалу....