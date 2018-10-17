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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:42556

Кубок Украины в Сумах онлайн (трансляция)

Сегодня, 23 октября, в Сумах пройдет игра предварительного раунда кубка Украины по футзалу.

В манеже СумГУ роменский «Рятувальник» встретится с сумским «Food Centre - СумДУ». Игра начнется в 17.00.

Спорт FoodCentre-СумДУ Кубок Украины по футзалу Рятувальник Футзал

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