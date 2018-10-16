Отопительный сезон в Конотопе стартует со среды

Решение об этом было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня, 23 октября.
О снижении среднесуточной температуры на улице доложил начальник Конотопской метеостанции Андрей Куцый. Согласно метеорологическим данным до выходных столбик термометра не будет подниматься выше 4 + 9 С. В связи с похолоданием температурный режим многих учреждений медицины, культуры и образования не соответствует санитарным нормам. Так, холоднее всего на сегодняшний день в корпусах городской больницы (+16 +17 С) и клубных учреждениях (+13 +15 С).
Неутешительной является ситуация и в дошкольных учебных заведениях, не имеющих автономного отопления. Температура в помещении некоторых садов колеблется в пределах +13 +17 С.
В связи с этим комиссией ТЭБ и ЧС во главе с секретарем горсовета Татьяной Сизон было принято решение о запуске котельных.
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