Отопительный сезон в Конотопе стартует со среды С 24 октября в Конотопе стартует начало отопительного сезона.

Решение об этом было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня, 23 октября.

О снижении среднесуточной температуры на улице доложил начальник Конотопской метеостанции Андрей Куцый. Согласно метеорологическим данным до выходных столбик термометра не будет подниматься выше 4 + 9 С. В связи с похолоданием температурный режим многих учреждений медицины, культуры и образования не соответствует санитарным нормам. Так, холоднее всего на сегодняшний день в корпусах городской больницы (+16 +17 С) и клубных учреждениях (+13 +15 С).

Неутешительной является ситуация и в дошкольных учебных заведениях, не имеющих автономного отопления. Температура в помещении некоторых садов колеблется в пределах +13 +17 С.

В связи с этим комиссией ТЭБ и ЧС во главе с секретарем горсовета Татьяной Сизон было принято решение о запуске котельных.

ООО «Тепловодпостач» и ГП «Авиакон» начнут подачу тепла в полночь 24 октября, сообщает конотопский горсовет.