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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:20584

Хулиганы или рейдеры? С чем приехали в Сумы те, кто резал колеса сумских маршруток

Апелляционный суд будет пересматривать наложение ареста на имущество по делу о повреждении микроавтобусов сумских перевозчиков.

22 октября в Апелляционный суд Сумской области поступила апелляционная жалоба от прокуратуры на постановление следственного судьи Ковпаковского районного суда г. Сумы.

Орган обвинения обжалует решение суда первой инстанции, которым частично было удовлетворено ходатайство следователя полиции о наложении ареста на имущество, изъятое при обыске транспортного средства, причастного к препятствованию законной хозяйственной деятельности и порчи транспортных средств перевозчиков службы «Элит-Экспресс», «Санавто» и «Сервис-люкс».

В своей апелляционной жалобе прокуратура просит отменить постановление следственного судьи местного суда и наложить арест на полный перечень вещей, временно изъятых во время обыска, а именно: автомобиль марки «Mercedes-Benz», бронежилеты, балаклавы, газовые баллончики, дымовые и шумовые шашки, шлемы и рации и т.п. Апелляционный суд назначил рассмотрение дела на 14 ноября 2018 в 9 час. 30 мин.

Справка: 3 жовтня 2018 года около 2 ч. 47 мин. вблизи универмага «Киев» группа лиц, с применением предметов, похожих на ножи, из хулиганских побуждений повредили микроавтобус «Мерседес». В этот же день около 2:50 ч. по ул. Набережная р. Стрелки 1-А и ул. Кооперативная, 1 в г. Сумы неизвестные лица совершили противодействие законной хозяйственной деятельности, совмещенной с повреждением имущества в отношении перевозчиков службы «Элит-Экспресс», «Санавто» и «Сервис-люкс», сообщает пресс-служба суда.

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