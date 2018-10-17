На Сумщине перевернулся грузовик с дизтопливом

МАЗ был загружен дизтопливом, и имел двухосный прицеп с таким же грузом - всего 17,5 тонн.
Как предполагают правоохранители, водителю за рулем, скорее всего, стало плохо, и он частично потерял контроль над рулем. В результате грузовик съехал в кювет и перевернулся.
Водителя каретой «скорой» доставили в Недригайловскую ЦРБ, где он проходит все необходимые обследования. Другие участники дорожного движения не пострадали, движение на трассе автотранспорта не перекрыто.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Лебединского отделения полиции, которая выясняет причины и обстоятельства ДТП, а также спасатели, которые принимают меры, чтобы не допустить утечки горючего в окружающую среду, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.