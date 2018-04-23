В Сумах сражались тхеквондисты со всей Украины

Участие в соревнованиях принимали около 500 спортсменов из 14 регионов Украины.
Было разыграно 65 комплектов наград в разных возрастных и весовых категориях. Сборная Сумщины по итогам выступлений заняла третье место в командном зачете – 5 золотых, 5 серебряных и 11 бронзовых наград. Выше только киевляне (22-20-30) и харьковчане (20-21-31).
Больше всех медалей в копилку сборной принесли воспитанники СК «Звезды Олимпа» - 4 первых, 4 вторых и 9 третьих мест. Лучшей спортсменкой среди младших девушек стала Елизавета Мяснянкина, она же стала лучшей среди всех девушек.
По одной медали каждого достоинства завоевали воспитанники клуба «Десятка». Одна бронза у конотопских тхеквондистов.
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