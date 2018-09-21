В Украине объявили штормовое предупреждение 24-25 октября ожидается резкое изменение погодных условий.

Пройдут дожди, в западных, местами северных, центральных и Харьковской областях с мокрым снегом; в Украине усиление ветра до 15-20 м/с, 24 октября на западе страны местами 25-30 м/с; в Карпатах и Прикарпатье мокрый снег, метели, возможно образование снежного покрова (ночью 24 октября на высокогорье сильный снег), сообщает Украинский гидрометцентр.