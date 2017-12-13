Полиция оштрафовала сумчанку, которая едва не сбила детей на переходе (видео) Сегодня, 23 октября, патрульные Сум выписали два постановления 28-летней сумчанке, которая проехала на красный сигнал светофора и едва не сбила нескольких детей ни пешеходном переходе на пр. Лушпы.

Видео было выложено в Фейсбуке в прошлую пятницу. Одно постановление составили по ч. 1 ст. 122 КУоАП (за то, что чуть не сбила детей) и выписали штраф в 255 грн, другое - за проезд на красный свет по ч. 2 ст. 122 КУоАП и штраф на 425 грн. В обоих постановлениях женщина написала, что согласна с тем, что совершила правонарушение, пишет Sumy.Today.