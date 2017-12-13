Полиция оштрафовала сумчанку, которая едва не сбила детей на переходе (видео)

Видео было выложено в Фейсбуке в прошлую пятницу.
Одно постановление составили по ч. 1 ст. 122 КУоАП (за то, что чуть не сбила детей) и выписали штраф в 255 грн, другое - за проезд на красный свет по ч. 2 ст. 122 КУоАП и штраф на 425 грн. В обоих постановлениях женщина написала, что согласна с тем, что совершила правонарушение, пишет Sumy.Today.
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