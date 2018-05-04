Сумських школярів запрошують взяти участь у кіноконкурсі Всеукраїнський проект «Є-Док» пропонує учням 9-11 класів м. Суми взяти участь у кіноконкурсі.

Заповни анкету. Пройди відбір. Зніми свій міні-фільм!

Якби нам в дитинстві хтось дав шанс зняти власну кіно-работу, навчив розбиратися в кіно та критично мислити? Якби професійні режисери та оператори присвятили нам частину свого часу, навчали, знімали і монтували би з нами відео? Можливо, ця подія перевернула би все наше життя?

Тепер такий шанс є у наших дітей. Давайте його використаємо. Хто знає, може через кілька років сьогоднішні підлітки вже отримуватимуть свого першого Оскара?

Команда професіоналів: режисер Анна Акулевич, оператор Данил Дедков та Ян Васянович та організатор кінофестивалю Lampa.doc Наталя Красильникова від імені громадської організації «Арт Діалог» та за підтримки Українського культурного фонду проводить відбір молоді, учнів 9-11 класів з міста Суми для участі в кіноконкурсі «ЄДок».

Участь у кіноконкурсі безкоштовна, але треба пройти відбір

1. Зняти коротке відео-селфі. В ньому презентувати себе в довільній формі та дати відповіді на такі питання: Чому ти проводиш час в соціальних мережах? Що шукаєш та знаходиш тут? Чи дивишся ти кіно? Які твої улюблені стрічки і чому?

2. Завантажити відео на будь-який файлообмінник DropMeFiles, EX.UA

3. Зареєструватися за посиланням та не забути прикріпити посилання на відео (прийом заявок до 28.10 19:00): https://docs.google.com/forms/d/1MCdCQakiq3Gzdlr7OzOgTvx_5F8dK7Th2S1biBW3GkU/edit

29.10 чекайте на оголошення результатів та запрошення до участі. Інформацію надішлемо на твій email та оголосимо список учасників на нашій сторінці в Facebook.

Відібрані учасники зможуть взяти участь у кіно-проекті, який відбудеться 1-4 листопада в Сумах.

Організатори відберуть 10 школярів із м. Суми та допоможуть зняти власний міні-кіно-проект, навчать мислити критично, проведуть розбір фільму та кінодебати!

Під час проекту учасники зможуть:

• Переглянути і розібрати супер фільм

• Позмагатись у кіно-дебатах

• Навчитись критично мислити і розуміти «що мав на увазі автор стрічки»

• Зануритись у знімальний процес з командою професіоналів та зняти власну відео-роботу!

Автори найкращих робіт отримають призи! І все це лише за 4 дні.

Свої кіно-роботи вже презентували молодь Запоріжжя та Червонограду. На черзі організатори проведуть Проект Сумах.

Сторінка проекту на Facebook - https://www.facebook.com/EDOCumentary/

Стосовно будь яких питань звертайтесь за телефоном +380982855329 (Наталія), або пишіть на пошту edoc.ukraine@gmail.com