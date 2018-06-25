Сегодня, 23 октября, следственным судьей Заречного районного суда г. Сумы применена мера пресечения в виде личного обязательства в отношении директора ООО, которого подозревают в присвоении почти 850 тыс. грн бюджетных средств во время строительства дороги.
На подозреваемого гражданина Ш. возложены следующие обязанности:
- прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору, в суд;
- не отлучаться из г. Сумы без разрешения следователя, прокурора, суда;
- уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и места работы;
- воздерживаться от общения со свидетелями.
Срок действия возложенных на подозреваемого обязанностей установлен до 7 декабря 2018 года включительно.
Директора ООО, гражданина Ш. подозревают в совершении ряда уголовных преступлений:
- завладении чужим имуществом должностным лицом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины);
- составлении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 1 ст. 366 УК Украины);
- использование заведомо поддельного документа (ч. 4 ст. 358 УК Украины).
Напомним: речь идет о строительстве дороги на ул. Римского-Корсакова в Сумах.
На Сумщине по подозрению в противоправном завладении 415 тыс грн при ремонте проезжей части задержан сотрудник райавтодора...
Прокуратура Сумской области подозревает директора ООО в присвоении
850 тыс грн бюджетных средств при строительстве дороги...
Конотопской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, который присвоил почти...
В Сумах предпринимателю, который в составе организованной группы присвоил почти полмиллиона гривен бюджетных средств, сообщено о подозрении....
На Сумщине сообщено о подозрении предпринимателю, который при ремонте дорожного покрытия присвоил более 781 тыс. грн....