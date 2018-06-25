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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:38234

Сумскому дорожнику, которого обвиняют в распиле 850 тыс. грн, избрали меру пресечения

Судом избрана мера пресечения директору ООО, которого подозревают в присвоении 850 тыс. грн бюджетных средств во время строительства дороги.

Сегодня, 23 октября, следственным судьей Заречного районного суда г. Сумы применена мера пресечения в виде личного обязательства в отношении директора ООО, которого подозревают в присвоении почти 850 тыс. грн бюджетных средств во время строительства дороги.

На подозреваемого гражданина Ш. возложены следующие обязанности:

- прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору, в суд;

- не отлучаться из г. Сумы без разрешения следователя, прокурора, суда;

- уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и места работы;

- воздерживаться от общения со свидетелями.

Срок действия возложенных на подозреваемого обязанностей установлен до 7 декабря 2018 года включительно.

Директора ООО, гражданина Ш. подозревают в совершении ряда уголовных преступлений:

- завладении чужим имуществом должностным лицом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины);

- составлении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 1 ст. 366 УК Украины);

- использование заведомо поддельного документа (ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Напомним: речь идет о строительстве дороги на ул. Римского-Корсакова в Сумах.

Право Присвоение средств Распил

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