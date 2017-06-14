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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах не могут побороть стихийную торговлю

В Сумах продолжают противодействовать стихийной торговле, чтобы не только легализовать труд тех, кто ею занимается, но и увеличить поступления в городскую казну.

Об этом во время брифинга отметили заммэра Сум Ольга Волошина и начальник управления «Инспекция по благоустройству города Сумы» Руслан Голоперов.

По словам Ольги Волошиной, все, кто занимается стихийной торговлей, это потенциальные ФОПы.

«Поэтому задача городской власти - создать им условия для осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с действующим законодательством. Одним из таких шагов стало недавнее открытие селянского рынка на территории Центрального рынка. Здесь обустроили 200 торговых мест для тех, кто ранее стихийно торговал по ул. Засумская», - рассказала Ольга Волошина.

В планах городских властей предоставлять больше возможностей тем, кто желает осуществлять сезонную торговлю - продавать посадочный материал. Такой подход, убеждена чиновница, не только введет труд торговцев в законодательное поле, но и обеспечит дополнительные налоговые поступления в городскую казну.

К тем же, кто и в дальнейшем не будет проявлять желание переходить на специально оборудованные торговые места на рынках города, будут применять средства админвлияния.

Ольга Волошина рассказала, что по сравнению с прошлогодними показателями за девять месяцев текущего года количество составленных админпротоколов несколько уменьшилось - 1624 против 1519. Большинство из них за нарушение правил торговли.

Попутно она подчеркнула, что не со всех нарушителей согласно составленных админпротоколов взимаются штрафные санкции. Так, если человек осознал, что нарушил закон и предоставил документальное подтверждение того, что все нарушения им исправлены, то админпротокол закрывается. За девять месяцев текущего года в Сумах было зафиксировано 387 таких случаев.

Ольга Волошина отметила, что на сегодня согласно наложенными штрафными санкциями и решению админкомиссии нарушители заплатили почти 800 тыс. гривен.

По словам начальника управления «Инспекция по благоустройству города Сумы» Руслана Голоперов, сегодня составлен 333 админпротокола на тех, кто осуществлял стихийную торговлю. Чтобы выявлять нарушителей специалисты управления сотрудничают с правоохранительными органами и еженедельно осуществляют по три-четыре рейды.

Руслан Голоперов подчеркнул, что размер штрафов за нарушение правил торговли является весьма значительным. Они могут варьироваться от 340 до 1700 гривен. Однако следует помнить, что штрафы могут поступать и от других структур, таких как Государственная налоговая инспекция и служба охраны труда. От них размер штрафа составляет уже от 17 тыс. гривен.

Наконец спикеры отметили, что несмотря на законодательные факторы данной проблемы, главным все же является здоровье граждан, которые в силу своей безопасность часто не гнушаются покупать продовольственные товары с рук прямо на тротуарах. Последствия могут быть непредсказуемы и чтобы их избежать, потенциальных покупателей Ольга Волошина и Руслан Голоперов призвали воздержаться от таких покупок, сообщает сайт мэрии.

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