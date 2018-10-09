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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:38263

В Конотопе открыли второй на Сумщине центр военно-патриотического воспитания

На базе Конотопского аграрного лицея состоялось открытие второго на Сумщине Центра военно-патриотического воспитания.

На торжествах побывал и глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко, который отметил важность создания таких центров, поскольку на современном этапе развития украинского государства именно военно-патриотическое воспитание приобретает особую актуальность и значимость при подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах Украины.

Поэтому из областного бюджета было выделено около 6,5 миллиона гривен, и начата работа по созданию и функционированию на базе шести высших профессионально-технических училищ области региональных центров военно-патриотического воспитания.

К открытию присоединилась и директор Департамента образования и науки Виктория Гробова, которая отметила важность того, что функционирование такого центра позволяет будущим военнослужащим сформироваться морально, и отметила главную задачу - воспитании настоящего патриота, сознательного гражданина своего государства.

Ученики лицея продемонстрировали, как работает стрелковый и пневматический тир, возможности современного компьютерного класса, оборудованного интерактивной доской, а также современно оборудованный кабинет защиты отечества.

Открытие подобных центров также пройдут на базе Глуховского, Роменского, Хотинского и Шосткинского училищ.

Общество Конотоп Центр военно-патриотического воспитания

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