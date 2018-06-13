На Сумщине открыли еще два футбольных поля с искусственным покрытием Одно из них построили в Кролевце, другое - в селе Казацкое Конотопского района.

Общая стоимость обоих полей составила почти 3,5 миллиона гривен, выделенных из государственного и местных бюджетов.

«В прошлом году из госбюджета было выделено 270 млн гривен на создание таких полей по всей Украине, - отметил, открывая футбольное поле в с. Казацкое, глава облгосадминистрации Николай Клочко. - И сегодня за средства, предусмотренные именно для Сумщины, строятся 10 футбольных полей в ОТГ, селах и городах области».

По словам главы области, общая стоимость строительства полей на Сумщине составляет почти 14,7 миллиона гривен. Из них 7,3 млн гривен - средства государственного бюджета, около 7,4 миллиона гривен - средства местных бюджетов.

«Сегодня мы открываем поля в Кролевецкой и Бочечковской ОТГ Конотопского района, - говорил Николай Клочко перед громадой в селе Казацкое. - Они построены не только за счет государственного бюджета, но и благодаря местному софинансированию. Все мы понимаем, что дети - это будущее нашей страны, поэтому и будем делать все необходимое, чтобы они вырастали здоровыми, физически выносливыми и умными».