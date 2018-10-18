На Сумщине пенсионерка украла у немощного односельчанина 1,5 тысячи кирпичей

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Похищенное имущество правоохранители в злоумышленницы уже изъяли, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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Злоумышленником оказался ранее судимый 32-летний житель соседнего района, который в поисках денег, вломился в дом женщины и обокрал ее....
Приютив на ночь в своей квартире малознакомого мужчину, житель Шостки обнаружил утром исчезновения двух мобильных телефонов, духов и золотых ювелирных...
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