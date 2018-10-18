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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:39251

На Сумщине пенсионерка украла у немощного односельчанина 1,5 тысячи кирпичей

В селе Поляна Тростянецкого района работники полиции разоблачили 60-летнюю женщину, которая, ухаживая за немощным гражданином, потихоньку, путем свободного доступа, похитила с его двора полторы тысячи кирпичей.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Похищенное имущество правоохранители в злоумышленницы уже изъяли, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Тростянецкий район

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