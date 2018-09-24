На Чешке провели кросс-гандикап

Организовал забег клуб любителей бега «СКИФ». Участники стартовали с определенным преимуществом во времени в соответствии с возрастной группой, к которой принадлежат, на 15 км.
В итоге лучшим на 15 км среди мужчин стал 56-летний Александр Никулин – 1:19:12 (-17 мин.), вторым - 66-летний Михаил Ложкин – 1:23:30 (-12 мин.), третьим - 55-летний Анатолий Дзюба – 1:23:44 (-17:30). Лучший результат без гандикапа показал 33-летний Александр Скляр – 56 минут, (+28 мин.), этого хватило только для 4-го места.
Среди женщин лучшей стала харьковчанка 34-летняя Татьяна Царицянская – 1:34:10 (-28 мин.), второй была 65-летняя сумчанка Светлана Диденко – 1:37:52 (-28:30), третьей – 16-летняя Ольга Новак – 1:50:05 (-27:00).
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