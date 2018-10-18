Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:50248

Сумские футзалисты снова оказались сильнее роменских

Сегодня, 23 октября, в Сумах прошла первая игра предварительного раунда кубка Украины по футзалу.

Шикарный гол Максима Мысловского через себя

В манеже СумГУ роменский «Рятувальник» принимал сумской «Foodcentre - СумДУ» (команды договорились обе игры провести в Сумах).

На 6-й минуте счет открыл Руслан Отстрога, попавший в практически пустые ворота, после нескольких рикошетов. На 37-ой отличился Максим Мысловский, забивший просто шикарный гол через себя после передачи вратаря и неудачной попытки прервать ее головой защитника. А через минуту он сделал дубль после прострела от Руслана Остроги. За минуту до конца роменчане получили право на пенальти, который не реализовал их вратарь Никита Ситнер.

В итоге 0:3 – победа с тем же счетом, что и в первом туре чемпионата Украины в первой лиге. Ответная игра пройдет через неделю.

Спорт FoodCentre-СумДУ Кубок Украины по футзалу Рятувальник Футзал

По тематике

Кубок Украины в Сумах онлайн (трансляция)
Сегодня 13:42

Кубок Украины в Сумах онлайн (трансляция)

Сегодня, 23 октября, в Сумах пройдет игра предварительного раунда кубка Украины по футзалу....

«Технология-Lex VSK» уступает в первом матче Кубка Украины (+видео)
Вчера 12:49

«Технология-Lex VSK» уступает в первом матче Кубка Украины (+видео)

21 октября в первом матче предварительного раунда кубка Украины по футзалу сошлись сумская команда «Технология-Lex VSK» и киевская «Альтернатива-Сервит»....

В Сумах пройдет очередное футзальное дерби
Вчера 08:09

В Сумах пройдет очередное футзальное дерби

Во вторник, 23 октября, в Сумах пройдет первая игра предварительного раунда кубка Украины по футзалу....

19.10.2018 13:10

«Сумыхимпром-СДПУ» вылетел из Кубке Украины (видео)

«Сумыхимпром-СДПУ» не смог преодолеть квалификационный раунд Кубка Украины....

Сумчан приглашают на второе в сезоне футзальное дерби
18.10.2018 15:28

Сумчан приглашают на второе в сезоне футзальное дерби

Во вторник, 23 октября, в Сумах пройдет первая игра второго предварительного раунда кубка Украины по футзалу....

Новости

«Сумытеплоэнерго» временно будет отапливать весь город. До минус 5 градусов
Вчера 15:18
Газа нет, но тепло будет: «Сумытеплоэнерго» будет греть все Сумы
Вчера 09:09
На мосту на ул. Горького установят новые перила
Сегодня 19:17
Сумские футзалисты снова оказались сильнее роменских
Сегодня 18:50
На Чешке провели кросс-гандикап
Сегодня 18:37
Сумських школярів запрошують взяти участь у кіноконкурсі
Сегодня 17:47
Шосткинца обокрал бомж, которого тот пустил переночевать
Сегодня 17:00
Сумскому дорожнику, которого обвиняют в распиле 850 тыс. грн, избрали меру пресечения
Сегодня 16:38
Полиция оштрафовала сумчанку, которая едва не сбила детей на переходе (видео)
Сегодня 16:22
На Сумщине охотники продолжают «сеять» оружие
Сегодня 16:15
В Украине объявили штормовое предупреждение
Сегодня 15:58
На Сумщине нашли нелегальное производство горюче-смазочных материалов
Сегодня 15:35
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.