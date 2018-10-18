Сумские футзалисты снова оказались сильнее роменских Сегодня, 23 октября, в Сумах прошла первая игра предварительного раунда кубка Украины по футзалу.

В манеже СумГУ роменский «Рятувальник» принимал сумской «Foodcentre - СумДУ» (команды договорились обе игры провести в Сумах).

На 6-й минуте счет открыл Руслан Отстрога, попавший в практически пустые ворота, после нескольких рикошетов. На 37-ой отличился Максим Мысловский, забивший просто шикарный гол через себя после передачи вратаря и неудачной попытки прервать ее головой защитника. А через минуту он сделал дубль после прострела от Руслана Остроги. За минуту до конца роменчане получили право на пенальти, который не реализовал их вратарь Никита Ситнер.

В итоге 0:3 – победа с тем же счетом, что и в первом туре чемпионата Украины в первой лиге. Ответная игра пройдет через неделю.