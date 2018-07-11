Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:17214

На мосту на ул. Горького установят новые перила

Компания «Сумымостобуд» уже на этой неделе планирует установить новые перила на мосту на ул. Горького.

Об этом сообщается на странице компании в Фейсбуке.

«Новые перила для моста по улице Горького в Сумах уже готовы. Буквально через несколько дней будем монтировать. Все изделия сделаны на производственной базе ООО «Сумымостобуд», что позволило нам, с одной стороны, проконтролировать их качество, а с другой - предложить более выгодные условия для наших заказчиков и всей громады города».

Общество Мост на Горького

По тематике

Главный архитектор Сумщины: вместо реконструкции мост на Горького капитально ремонтируют (видео)
04.10.2018 15:21

Главный архитектор Сумщины: вместо реконструкции мост на Горького капитально ремонтируют (видео)

Мост на Горького, который сейчас капитально ремонтируют, должны были реконструировать....

01.10.2018 09:33

Успеют ли отремонтировать мост на Горького в Сумах до морозов?

О подготовке к ремонту Харьковского моста и ремонте на ул. Горького рассказал сегодня, 1 октября, на аппаратном совещании в мэрии...

В Сумах вплотную взялись за мост на Горького
08.08.2018 09:47

В Сумах вплотную взялись за мост на Горького

С 7 августа мост по улице Горького в Сумах перекрыт....

Мост на Горького готовят к капитальному ремонту
11.07.2018 11:27

Мост на Горького готовят к капитальному ремонту

Начаты подготовительные работы к капитальному ремонту моста через р. Сумка в направлении ул. Горького....

Новости

«Сумытеплоэнерго» временно будет отапливать весь город. До минус 5 градусов
Вчера 15:18
Газа нет, но тепло будет: «Сумытеплоэнерго» будет греть все Сумы
Вчера 09:09
На мосту на ул. Горького установят новые перила
Сегодня 19:17
Сумские футзалисты снова оказались сильнее роменских
Сегодня 18:50
На Чешке провели кросс-гандикап
Сегодня 18:37
Сумських школярів запрошують взяти участь у кіноконкурсі
Сегодня 17:47
Шосткинца обокрал бомж, которого тот пустил переночевать
Сегодня 17:00
Сумскому дорожнику, которого обвиняют в распиле 850 тыс. грн, избрали меру пресечения
Сегодня 16:38
Полиция оштрафовала сумчанку, которая едва не сбила детей на переходе (видео)
Сегодня 16:22
На Сумщине охотники продолжают «сеять» оружие
Сегодня 16:15
В Украине объявили штормовое предупреждение
Сегодня 15:58
На Сумщине нашли нелегальное производство горюче-смазочных материалов
Сегодня 15:35
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.