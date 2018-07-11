На мосту на ул. Горького установят новые перила Компания «Сумымостобуд» уже на этой неделе планирует установить новые перила на мосту на ул. Горького.

Об этом сообщается на странице компании в Фейсбуке.

«Новые перила для моста по улице Горького в Сумах уже готовы. Буквально через несколько дней будем монтировать. Все изделия сделаны на производственной базе ООО «Сумымостобуд», что позволило нам, с одной стороны, проконтролировать их качество, а с другой - предложить более выгодные условия для наших заказчиков и всей громады города».