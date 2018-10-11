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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:10292

В Ромны съехались кинологи со всей Украины

23 октября в кинологическом центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ромнах началась проверка готовности к действиям по назначению среди кинологических расчетов ведомства.

На Сумщину прибыли вместе со своими четвероногими воспитанниками кинологи со всех регионов страны. Они будут проходить экзамены в 4 этапа: послушание и ловкость, поиск человека в техногенном завале, поиск человека в естественной среде, а также ментрейлинг (преследование человека собакой по его индивидуальному запаху).

Использовать собак в своей повседневной деятельности ГСЧС Украины активно начала с 2006 года, когда и был собственно создан Кинологический центр Службы. За этот период удалось практически с нуля создать отечественную школу поисково-спасательной кинологии. На сегодняшний день украинские кинологи-спасатели спасли сотни человеческих жизней, они успешно конкурируют и обмениваются опытом со своими коллегами из разных стран мира на международных соревнованиях, конференциях или семинарах. Недавно, в свой профессиональный праздник, спасатели провели на заслуженный отдых 9 своих первых четвероногих питомцев, за плечами которых практически вся история становления и успеха, сообщает пресс-служба центра.

Общество Кинологи Роменский МЦБР Ромны

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