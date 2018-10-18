В Сумах возле детского парка произошло ДТП

У пешеходного перехода возле детского парка «Сказка» автомобиль «Renault» догнал «Volkswagen Passat», и столкновения избежать не удалось, пишет СТС.
По предварительным данным, кроме транспортных средств, никто не пострадал.
Участники аварии ожидают приезда полиции.
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