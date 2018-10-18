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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:40393

В Сумах возле детского парка произошло ДТП

Сегодня, 24 октября, утром в Сумах произошло ДТП на проспекте Шевченко.

У пешеходного перехода возле детского парка «Сказка» автомобиль «Renault» догнал «Volkswagen Passat», и столкновения избежать не удалось, пишет СТС.

По предварительным данным, кроме транспортных средств, никто не пострадал.

Участники аварии ожидают приезда полиции.

Право Дтп

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