Псевдобанкир обманул ахтырчанку на 8 тысяч Жертвой злоумышленника стала жительница Ахтырского района, которой мошенник «помог» разблокировать банковскую карточку и обогатился за ее счет на восемь тысяч гривен.

Сообщение о мошенничестве в полицию поступило от 65-летней ахтырчанки. По ее словам, на мобильный позвонил мужчина, который представился работником банка и сообщил, что ее карта заблокирована. Предложил восстановить ее действие, не идя в банк. Женщина согласилась. А когда она дала ему всю конфиденциальную информацию, с ее счета исчезли восемь тысяч гривен.

По данному факту в полиции начато уголовные производства по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого ведутся поиски злоумышленника. А правоохранители в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой, не быть слишком доверчивыми и быть более осмотрительными. Если вам позвонил работник банка, идите в банк и проверяйте информацию. Никому ни при каких обстоятельствах не сообщайте номер банковской карты, ее последние цифры или цифры на обратной стороне карты, тем более код, который вам придет в смс-сообщении. Настоящие банкиры не выспрашивают конфиденциальной информации, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.