В Сумах на пешеходном переходе сбили пешехода: пострадавший в коме

В результате 57-летний сумчанин с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом основания черепа в состоянии комы находится в нейрохирургии областной больницы. В рамках открытого уголовного производства назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлены причины и обстоятельства происшествия, - сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.
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