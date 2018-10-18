В Сумах на пешеходном переходе сбили пешехода: пострадавший в коме 23 октября в 17:55 на перекрестке ул. Первомайская и Садовая в Сумах 28-летний конотопчанин за рулем автомобиля SCODA Octavia совершил наезд на пешехода, который находился на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате 57-летний сумчанин с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом основания черепа в состоянии комы находится в нейрохирургии областной больницы. В рамках открытого уголовного производства назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлены причины и обстоятельства происшествия, - сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.