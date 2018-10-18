Пожарные спасли жизнь 81-летней сумчанки

Звонили соседи, которые почувствовали запах дыма. К месту происшествия сразу выехал дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.
Используя аппараты для защиты органов дыхания, спасатели попали в задымленное помещение. Проводя разведку, в одной из комнат на полу было обнаружено 81-летнюю женщину, которая по состоянию здоровья не могла самостоятельно передвигаться. Спасатели немедленно вынесли пострадавшую на улицу и передали медикам. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение Сумской городской клинической больницы.
В 19:33 пожарные локализовали пожар, в 19:52 - ликвидировали. На месте происшествия работало 7 человек личного состава и 2 пожарных автомобиля Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате пожара повреждено: мебель, предметы домашнего обихода, стены на площади до 15 кв. м. Причина возгорания устанавливается, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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