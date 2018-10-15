Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:12250

«Сумы» проведут домашний матч в Ахтырке

Матч 15-го тура Первой лиги «Сумы» – «Рух» состоится не в Сумах, а в Ахтырке.

С просьбой о переносе матча в ПФЛ обратились хозяева поединка, мотивируя свое обращение сохранением травяного газона стадиона «Юбилейный».

Лига рассмотрела обращение сумчан и разрешила перенести матч в Ахтырку на стадион «Нефтяник».

Напомним, что сам матч пройдет в субботу, 27 октября.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол

По тематике

У ПФК «Сумы» проблемы с финансированием: участие в Первой лиге - под вопросом
19.10.2018 17:12

У ПФК «Сумы» проблемы с финансированием: участие в Первой лиге - под вопросом

У ПФК «Сумы» серьезные финансовые проблемы. Команда с трудом выехала на матч Первой лиги против Николаева....

19.10.2018 14:50

Сумские студенты взяли очко на двоих

Сумские команды сыграли матчи 3-го тура чемпионата Украины по футболу серди вузов....

В чемпионате Сумщины определился бронзовый призер
18.10.2018 11:59

В чемпионате Сумщины определился бронзовый призер

17 октября состоялись три перенесенных матча чемпионата области по футболу в высшей лиге....

16.10.2018 08:09

Сумские любители продолжают выигрывать в чемпионате Украины

13-14 октября состоялись матчи 11-го тура чемпионата Украины по футболу среди любителей....

Чемпионат Сумщины: матчи субботы
15.10.2018 16:01

Чемпионат Сумщины: матчи субботы

13 октября были сыграны два матча 18-го тура чемпионата области по футболу в высшей лиге....

Новости

На Сумщине расстреляли сотрудника охранной фирмы
Вчера 22:14
«Сумытеплоэнерго» временно будет отапливать весь город. До минус 5 градусов
22.10.2018 15:18
Газа нет, но тепло будет: «Сумытеплоэнерго» будет греть все Сумы
22.10.2018 09:09
В Сумах на Лермонтова заканчивают подпорную стенку
Сегодня 14:14
Лебединские бойцы отличились в Харькове
Сегодня 13:48
В Глухове сгорел автобус, совершавший рейсы на Киев
Сегодня 13:34
На Сумщине спасатели ликвидировали последствия перекидывания автоцистерны с дизтопливом (видео)
Сегодня 13:20
Служба занятости запустила платформу по профориентации и развитию карьеры
Сегодня 13:14
Фейковый банкир обманул жительницу Глухова на 3 тысячи
Сегодня 13:09
Судьбу двух юных воров решит суд
Сегодня 12:37
Спустя почти год в Сумах снова взялись за скейт-парк
Сегодня 12:26
В пятницу в Сумах пройдет «газовая» сессия горсовета
Сегодня 12:20
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.