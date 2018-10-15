«Сумы» проведут домашний матч в Ахтырке Матч 15-го тура Первой лиги «Сумы» – «Рух» состоится не в Сумах, а в Ахтырке.

С просьбой о переносе матча в ПФЛ обратились хозяева поединка, мотивируя свое обращение сохранением травяного газона стадиона «Юбилейный». Лига рассмотрела обращение сумчан и разрешила перенести матч в Ахтырку на стадион «Нефтяник». Напомним, что сам матч пройдет в субботу, 27 октября.