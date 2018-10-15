«Сумы» проведут домашний матч в Ахтырке

С просьбой о переносе матча в ПФЛ обратились хозяева поединка, мотивируя свое обращение сохранением травяного газона стадиона «Юбилейный».
Лига рассмотрела обращение сумчан и разрешила перенести матч в Ахтырку на стадион «Нефтяник».
Напомним, что сам матч пройдет в субботу, 27 октября.
У ПФК «Сумы» серьезные финансовые проблемы. Команда с трудом выехала на матч Первой лиги против Николаева....
Сумские команды сыграли матчи 3-го тура чемпионата Украины по футболу серди вузов....
17 октября состоялись три перенесенных матча чемпионата области по футболу в высшей лиге....
13-14 октября состоялись матчи 11-го тура чемпионата Украины по футболу среди любителей....
13 октября были сыграны два матча 18-го тура чемпионата области по футболу в высшей лиге....