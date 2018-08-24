В Сумах сыграет сборная Украины

Мужская сборная Украины будет принимать сборную Черногории. Матч пройдет в манеже СумГУ. Начало игры в 18.30.
В нашей группе также играют сборные Дании и Фарерских островов. Сегордня пройдут первые матчи: Дания – Украина и Черногория – Фареры.
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