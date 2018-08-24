В Сумах сыграет сборная Украины В воскресенье, 28 октября, в Сумах пройдет отборочный матч к чемпионату Европы – 2020 по гандболу.

Мужская сборная Украины будет принимать сборную Черногории. Матч пройдет в манеже СумГУ. Начало игры в 18.30. В нашей группе также играют сборные Дании и Фарерских островов. Сегордня пройдут первые матчи: Дания – Украина и Черногория – Фареры.