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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:25293

В Сумах сыграет сборная Украины

В воскресенье, 28 октября, в Сумах пройдет отборочный матч к чемпионату Европы – 2020 по гандболу.

Мужская сборная Украины будет принимать сборную Черногории. Матч пройдет в манеже СумГУ. Начало игры в 18.30.

В нашей группе также играют сборные Дании и Фарерских островов. Сегордня пройдут первые матчи: Дания – Украина и Черногория – Фареры.

Спорт Гандбол Сборная Украины

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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