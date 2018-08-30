Сотрудник охранной фирмы, которого вчера расстреляли на Сумщине, пришел в себя Известно, что раненный 23 октября вечером на Роменщине начальник засадной группы Восточного филиала ООО «Секюрайти» это Титаренко Денис Анатольевич.

Правоохранители говорят, что «он родился в бронежилете», так из более 20 пуль, выпущенных в него из автомата Калашникова, в него попали только пять. Мужчина ранен в руки и ноги, жизненно важные органы не повреждены. Сейчас врачи еще не допускают к нему полицейских, поэтому пострадавший пока не опрошенный. Сейчас мужчина находится реанимации Роменской ЦРЛ, пишет Sumy.Today.

Напомним сведения в Единый реестр досудебных расследований внесено по ч. 2 ст. 15 / п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины.