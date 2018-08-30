Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:08504

Сотрудник охранной фирмы, которого вчера расстреляли на Сумщине, пришел в себя

Известно, что раненный 23 октября вечером на Роменщине начальник засадной группы Восточного филиала ООО «Секюрайти» это Титаренко Денис Анатольевич.

Правоохранители говорят, что «он родился в бронежилете», так из более 20 пуль, выпущенных в него из автомата Калашникова, в него попали только пять. Мужчина ранен в руки и ноги, жизненно важные органы не повреждены. Сейчас врачи еще не допускают к нему полицейских, поэтому пострадавший пока не опрошенный. Сейчас мужчина находится реанимации Роменской ЦРЛ, пишет Sumy.Today.

Напомним сведения в Единый реестр досудебных расследований внесено по ч. 2 ст. 15 / п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины.

Право Покушение на убийство Роменский район

По тематике

Внимание! Полиция разыскивает без вести пропавшего подростка (фото)
Сегодня 11:38

Внимание! Полиция разыскивает без вести пропавшего подростка (фото)

Работниками Роменского отдела полиции разыскивается без вести пропавший 15-летний Кобылянский Руслан Викторович, житель села Андрияшевка Роменского района....

На Сумщине расстреляли сотрудника охранной фирмы
Вчера 22:14

На Сумщине расстреляли сотрудника охранной фирмы

В рамках уголовного производства устанавливаются обстоятельства покушения на умышленное убийство сотрудника Восточного филиала ООО «Секюрайти»...

19.09.2018 11:16

Прокуратура вернула 10 га земли

По иску прокуратуры в государственную собственность возвращен земельный участок и с недобросовестного арендатора взыскана задолженность....

В Роменском районе открыли новую школу
01.09.2018 16:10

В Роменском районе открыли новую школу

За парты в новопостроенной Герасимовской школе, что на Роменщине, сели 84 школьников, из них 12 первоклассников....

30.08.2018 16:11

На Сумщине с нуля построили сельскую школу

1 сентября в селе Герасимовка Роменского района состоится торжественное открытие новой общеобразовательной школы на 120 ученических мест....

Новости

На Сумщине расстреляли сотрудника охранной фирмы
Вчера 22:14
«Сумытеплоэнерго» временно будет отапливать весь город. До минус 5 градусов
22.10.2018 15:18
Газа нет, но тепло будет: «Сумытеплоэнерго» будет греть все Сумы
22.10.2018 09:09
В Сумах на Лермонтова заканчивают подпорную стенку
Сегодня 14:14
Лебединские бойцы отличились в Харькове
Сегодня 13:48
В Глухове сгорел автобус, совершавший рейсы на Киев
Сегодня 13:34
На Сумщине спасатели ликвидировали последствия перекидывания автоцистерны с дизтопливом (видео)
Сегодня 13:20
Служба занятости запустила платформу по профориентации и развитию карьеры
Сегодня 13:14
Фейковый банкир обманул жительницу Глухова на 3 тысячи
Сегодня 13:09
Судьбу двух юных воров решит суд
Сегодня 12:37
Спустя почти год в Сумах снова взялись за скейт-парк
Сегодня 12:26
В пятницу в Сумах пройдет «газовая» сессия горсовета
Сегодня 12:20
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.