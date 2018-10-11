И так сойдет: мэр Сум дал отписку на петицию по поводу мусорки вокруг Чешки Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Отсутствие мусорных контейнеров на озере Чеха и огромная мусорка».

«Со стороны Химгородка вдоль озера Чеха недалеко от пляжа (на карте отмечено) отсутствуют мусорные контейнеры, и соответственно вывоза мусора нет. Образовалась огромная мусорка, которую никто не убирает, что вредит экологии и в целом общему имиджу города. Очень печально видеть это зрелище. Прошу установить мусорные контейнеры, убрать мусор и контролировать его вывоз. И предлагаю сделать это как можно быстрее в этом году», - писала автор петиции Балаховская Елена Алексеевна.

Ответ на электронную петицию, подписанный мэром Сум Александром Лысенко.

«Ваша электронная петиция об установлении контейнеров в прибрежно-защитной полосе озера Чеха рассмотрена в департаменте инфраструктуры города Сумского городского совета.

Сообщаем, что восстановление контейнеров на указанной территории невозможно ввиду того, что определенная категория жителей частного сектора и временно неустановленных лиц, несмотря на имидж этой территории, используют их для выброса собственных твердых бытовых отходов. Кроме того, твердое покрытие дорожки вокруг озера Чеха не способно выдержать веса мусорных контейнеровозов.

Также информируем Вас, что кратность уборки урн для мусора лучше влияет на экологию этой прибрежно-защитной полосы, чем кратность уборки контейнеров».

Напомним: контейнеры убрали на Чешке еще осенью 2017 года, а к лету установили около 50 урн, правда, крайне неравномерно: 3 с одной стороны озера (как раз со стороны Химгородка), остальные – с другой стороны. А вот контейнерные площадки, на которых были контейнеры, не демонтировали, поэтому «неустановленные лица» отдыхающих сумчан и несут свой мусор на них.