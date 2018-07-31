Сумчан приглашают на общественные слушания по кризису на Сумском НПО Неравнодушных сумчан приглашают на общественные слушания на тему «Кризисная ситуация на градообразующих предприятиях г. Сумы. Риски для территориальной громады г. сумы и пути их решения».

Слушания пройдут 27 октября в 9.30 в Доме советов (пл. Независимости, 2). Главные темы слушания это ситуация на ПАО «Сумское НПО» и проблемы с закрытием предприятий на Сумщине. С собой обязательно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.