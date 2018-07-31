Сумчан приглашают на общественные слушания по кризису на Сумском НПО

Слушания пройдут 27 октября в 9.30 в Доме советов (пл. Независимости, 2).
Главные темы слушания это ситуация на ПАО «Сумское НПО» и проблемы с закрытием предприятий на Сумщине.
С собой обязательно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
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