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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:34500

Сумчан приглашают на общественные слушания по кризису на Сумском НПО

Неравнодушных сумчан приглашают на общественные слушания на тему «Кризисная ситуация на градообразующих предприятиях г. Сумы. Риски для территориальной громады г. сумы и пути их решения».

Слушания пройдут 27 октября в 9.30 в Доме советов (пл. Независимости, 2).

Главные темы слушания это ситуация на ПАО «Сумское НПО» и проблемы с закрытием предприятий на Сумщине.

С собой обязательно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Экономика Общественные слушания СМНПО

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