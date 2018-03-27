Сумчан просят скинуться на помощь жителям Ични

В результате взрывов пострадало население района, города, а также их имущество.
Для скорейшей ликвидации последствий чрезвычайного происшествия сумчан просят помочь средствами, продуктами питания, горюче-смазочными, строительными материалами и инвентарем для восстановления разрушенных взрывами домов.
Сбор гуманитарной помощи проводится по адресу: г. Сумы, ул. Шевченко, 9 (Центр гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности Сумской области).
Средства же можно перечислять по реквизитам.
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