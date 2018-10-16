В пятницу в Сумах пройдет «газовая» сессия горсовета

Место проведения - площадь Независимости, 2 (сессионный зал Дома советов).
Начало - 10:00.
В повестке дня единственный вопрос:
«Об обращении в Кабинет Министров Украины, Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины» по урегулированию ситуации по поводу поставок ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» природного газа для обеспечения потребителей города Сумы услугами по теплоснабжению».
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