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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:20317

В пятницу в Сумах пройдет «газовая» сессия горсовета

26 октября состоится внеочередная сессия Сумского городского совета.

Место проведения - площадь Независимости, 2 (сессионный зал Дома советов).

Начало - 10:00.

В повестке дня единственный вопрос:

«Об обращении в Кабинет Министров Украины, Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины» по урегулированию ситуации по поводу поставок ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» природного газа для обеспечения потребителей города Сумы услугами по теплоснабжению».

Общество Внеочередная сессия Отопительный сезон

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