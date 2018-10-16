В пятницу в Сумах пройдет «газовая» сессия горсовета 26 октября состоится внеочередная сессия Сумского городского совета.

Место проведения - площадь Независимости, 2 (сессионный зал Дома советов).

Начало - 10:00.

В повестке дня единственный вопрос:

«Об обращении в Кабинет Министров Украины, Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины» по урегулированию ситуации по поводу поставок ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» природного газа для обеспечения потребителей города Сумы услугами по теплоснабжению».