Спустя почти год в Сумах снова взялись за скейт-парк На этой неделе возобновились работы по строительству скейт-парка в городском парке им. Кожедуба.

По заказу департамента инфраструктуры города Сумского городского совета продолжаются работы по строительству скейт-парка в городском парке им. Кожедуба. Подрядная организация - ФЛП Рева В.А. Стоимость работ по договору 3899102 грн. В 2018 году цена работ составляет 2923287 грн.

Напомним: строительство начали ровно год назад, однако в декабре прекратили. И вот, спустя почти год, работа вновь закипела…