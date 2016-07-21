Спустя почти год в Сумах снова взялись за скейт-парк

По заказу департамента инфраструктуры города Сумского городского совета продолжаются работы по строительству скейт-парка в городском парке им. Кожедуба. Подрядная организация - ФЛП Рева В.А. Стоимость работ по договору 3899102 грн. В 2018 году цена работ составляет 2923287 грн.
Напомним: строительство начали ровно год назад, однако в декабре прекратили. И вот, спустя почти год, работа вновь закипела…
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