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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:26203

Спустя почти год в Сумах снова взялись за скейт-парк

На этой неделе возобновились работы по строительству скейт-парка в городском парке им. Кожедуба.

По заказу департамента инфраструктуры города Сумского городского совета продолжаются работы по строительству скейт-парка в городском парке им. Кожедуба. Подрядная организация - ФЛП Рева В.А. Стоимость работ по договору 3899102 грн. В 2018 году цена работ составляет 2923287 грн.

Напомним: строительство начали ровно год назад, однако в декабре прекратили. И вот, спустя почти год, работа вновь закипела…

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