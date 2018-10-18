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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:37272

Судьбу двух юных воров решит суд

Оперативники полиции разоблачили в совершении ряда преступлений 18-летнего жителя одного из сел Шосткинского района, который вместе со своим 14-летним сообщником обворовывал хозяйственные помещения односельчан.

Сотрудники полиции уже доказали причастность 18-летнего юноши и его 14-летнего сообщника в совершении четырех краж личного имущества.

Так, в одну из ночей подозреваемые сорвали замок в сарае и похитили оттуда велосипед. Таким же образом несколько дней спустя они украли спортивный двухколесник из другого хозяйственного помещения.

«Отметились» юные злоумышленники и в краже из садового дома. Через разбитое окно они проникли внутрь и вынесли оттуда то, что показалось им нужным - топор и овощи.

Кроме того, из чужого гаража они похитили туристическую палатку и дорогой аккумулятор.

«Похищенные вещи подозреваемые в большинстве оставляли себе, - рассказывает Алексей Борковец, временно исполняющий обязанности начальника Шосткинского отдела полиции. - Наши сотрудники большую часть похищенного уже изъяли и после необходимых следственных действий вернут владельцам».

Относительно парней полицейские открыли очередные уголовные производства по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, однако окончательное наказание им определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шосткинский район

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