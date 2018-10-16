Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:09231

Фейковый банкир обманул жительницу Глухова на 3 тысячи

Звонок из банка об увеличении кредитного лимита оказался мошеннической ловушкой.

На мобильный телефон 44-летней глуховчанки поступило SMS-сообщение, со следующим содержанием: «Если хотите взять кредит на сумму 50000 гривен, позвоните, пожалуйста, по указанному номеру телефона». Женщина набрала присланный номер, трубку снял, судя по голосу, молодой человек. Он назвался представителем одного из известных украинских банков, и рассказал «клиентке»: для оформления кредита необходимы определенные финансовые документы. Поскольку у гражданки срок действия этих документов истек, она готова уже была отказаться от займа, однако собеседник предложил другой выход. По его словам, она может перечислить на определенную карточку деньги в сумме не менее 3000 гривен, после чего ей оформят кредит и вернут эти деньги на ее же счет.

Женщина приняла это предложение, и уже через полчаса перечислила 3000 гривен на продиктованный ей номер счета. Через несколько дней, связавшись с «представителем банка», она узнала, что документы вроде бы уже готовы, однако банк по ряду причин временно не может выдать деньги. Такие отговорки продолжались неделю, пока женщина не поняла, что попала на крючок мошенников. Ей ничего другого не оставалось, как обратиться за помощью в полицию.

Сегодня в Глуховском отделе полиции по данному факту мошенничества открытое уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливается личность псевдобанкира и место его нахождения.

Работники полиции снова предупреждают: не спешите перечислять средства незнакомым лицам, тем более, если вам звонят на мобильный. Будьте благоразумными и осторожными в общении с такими абонентами. В случае поступления звонка с неизвестного номера срочно прервите разговор и позвоните на номер клиентской поддержки банка и уточните у оператора всю информацию. Помните: мошенники хорошие интуитивные психологи, умеют входить в доверие, действуют быстро, и, получив деньги доверчивого человека, тут же обрывают связь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество Труп под Глуховом

По тематике

Сегодня 10:54

Псевдобанкир обманул ахтырчанку на 8 тысяч

Жертвой злоумышленника стала жительница Ахтырского района, которой мошенник «помог» разблокировать банковскую карточку и обогатился за ее счет на восемь тысяч...

19.10.2018 12:39

В Шостке жителя Черниговщины «кинули» на 24 тысячи

Поводом приезда в Шостки для 36-летнего мужчины стала покупка подержанного автомобиля, объявление о продаже которого он нашел в Интернете....

18.10.2018 16:22

Доверчивый ахтырчанин стал жертвой интернет-мошенника

Несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников полиции быть осмотрительными с операциями купли-продажи в сети Интернет, на «крючок» мошенников снова попала очередная...

18.10.2018 14:30

На Сумщине пенсионерка лишилась 46 тысяч гривен из-за «денежной реформы»

Несмотря на постоянные предостережения сотрудников полиции о том, что так называемая денежная реформа есть не что иное, как мошенническая схема,...

16.10.2018 15:45

78-летняя пенсионерка попала в мошенническую ловушку

Жительница Шостки отдала аферистке более 10 000 гривен за товар, которой на самом деле стоит в пять раз дешевле....

Новости

На Сумщине расстреляли сотрудника охранной фирмы
Вчера 22:14
«Сумытеплоэнерго» временно будет отапливать весь город. До минус 5 градусов
22.10.2018 15:18
Газа нет, но тепло будет: «Сумытеплоэнерго» будет греть все Сумы
22.10.2018 09:09
В Сумах на Лермонтова заканчивают подпорную стенку
Сегодня 14:14
Лебединские бойцы отличились в Харькове
Сегодня 13:48
В Глухове сгорел автобус, совершавший рейсы на Киев
Сегодня 13:34
На Сумщине спасатели ликвидировали последствия перекидывания автоцистерны с дизтопливом (видео)
Сегодня 13:20
Служба занятости запустила платформу по профориентации и развитию карьеры
Сегодня 13:14
Фейковый банкир обманул жительницу Глухова на 3 тысячи
Сегодня 13:09
Судьбу двух юных воров решит суд
Сегодня 12:37
Спустя почти год в Сумах снова взялись за скейт-парк
Сегодня 12:26
В пятницу в Сумах пройдет «газовая» сессия горсовета
Сегодня 12:20
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.