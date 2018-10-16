Фейковый банкир обманул жительницу Глухова на 3 тысячи Звонок из банка об увеличении кредитного лимита оказался мошеннической ловушкой.

На мобильный телефон 44-летней глуховчанки поступило SMS-сообщение, со следующим содержанием: «Если хотите взять кредит на сумму 50000 гривен, позвоните, пожалуйста, по указанному номеру телефона». Женщина набрала присланный номер, трубку снял, судя по голосу, молодой человек. Он назвался представителем одного из известных украинских банков, и рассказал «клиентке»: для оформления кредита необходимы определенные финансовые документы. Поскольку у гражданки срок действия этих документов истек, она готова уже была отказаться от займа, однако собеседник предложил другой выход. По его словам, она может перечислить на определенную карточку деньги в сумме не менее 3000 гривен, после чего ей оформят кредит и вернут эти деньги на ее же счет.

Женщина приняла это предложение, и уже через полчаса перечислила 3000 гривен на продиктованный ей номер счета. Через несколько дней, связавшись с «представителем банка», она узнала, что документы вроде бы уже готовы, однако банк по ряду причин временно не может выдать деньги. Такие отговорки продолжались неделю, пока женщина не поняла, что попала на крючок мошенников. Ей ничего другого не оставалось, как обратиться за помощью в полицию.

Сегодня в Глуховском отделе полиции по данному факту мошенничества открытое уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливается личность псевдобанкира и место его нахождения.

Работники полиции снова предупреждают: не спешите перечислять средства незнакомым лицам, тем более, если вам звонят на мобильный. Будьте благоразумными и осторожными в общении с такими абонентами. В случае поступления звонка с неизвестного номера срочно прервите разговор и позвоните на номер клиентской поддержки банка и уточните у оператора всю информацию. Помните: мошенники хорошие интуитивные психологи, умеют входить в доверие, действуют быстро, и, получив деньги доверчивого человека, тут же обрывают связь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.