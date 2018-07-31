Лебединские бойцы отличились в Харькове

Участниками соревнований были команды из Киева, Николаева, Первомайска, Запорожья, Днепра, Волчанска, две команды из Полтавы, две команды из Харькова, а также команда из Лебедина.
По итогам соревнований в активе лебединских спортсменов одна золотая медаль, которую завоевал в абсолютной весовой категории Дмитрий Покутний. Серебряные медали у Андрея Васильченко и Андрея Крымцева, бронзовые медали у Дмитрия Кабацкого и Насти Стонаевои, которая, кстати, вышла на решающий бой с травмированной ногой и смогла послать свою соперницу в нокаут, сообщает Отдел молодежи и спорта Лебединского горсовета.
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