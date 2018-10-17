За сутки полиция раскрыла шесть наркопреступлений С начала нынешнего года полиция Сумской области раскрыла 1155 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Только за вчерашний день правоохранители обнаружили шесть таких фактов и изъяли из обращения марихуану и амфетамин.

Четыре преступления, связанные с наркотиками раскрыли сотрудники Управления патрульной полиции в Сумах, еще два - полицейские в Серединобудском и Шосткинском районах.

На проспекте Лушпы в Сумах работники полиции остановили 34-летнего мужчину, у которого во время поверхностной проверки было обнаружено и изъято три грамма марихуаны и амфетамин.

Такое же количество каннабиса полицейские обнаружили и изъяли у 34-летнего прохожего на проспекте Курский, а на улице Металлургов у 36-летнего неработающего гражданина правоохранители обнаружили дозу амфетамина.

Еще 18 граммов марихуаны полицейские изъяли у 31-летнего жителя Середина-Буды и 5 граммов - у 40-летнего жителя села Ивот.

За незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта злоумышленникам, согласно ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины этим гражданам грозит ограничение или лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.