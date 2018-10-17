Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:54337

За сутки полиция раскрыла шесть наркопреступлений

С начала нынешнего года полиция Сумской области раскрыла 1155 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Только за вчерашний день правоохранители обнаружили шесть таких фактов и изъяли из обращения марихуану и амфетамин.

Четыре преступления, связанные с наркотиками раскрыли сотрудники Управления патрульной полиции в Сумах, еще два - полицейские в Серединобудском и Шосткинском районах.

На проспекте Лушпы в Сумах работники полиции остановили 34-летнего мужчину, у которого во время поверхностной проверки было обнаружено и изъято три грамма марихуаны и амфетамин.

Такое же количество каннабиса полицейские обнаружили и изъяли у 34-летнего прохожего на проспекте Курский, а на улице Металлургов у 36-летнего неработающего гражданина правоохранители обнаружили дозу амфетамина.

Еще 18 граммов марихуаны полицейские изъяли у 31-летнего жителя Середина-Буды и 5 граммов - у 40-летнего жителя села Ивот.

За незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта злоумышленникам, согласно ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины этим гражданам грозит ограничение или лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики

По тематике

В Сумах закрашивали рекламу психотропов (видео)
Вчера 08:07

В Сумах закрашивали рекламу психотропов (видео)

Полиция Сум приняла участие в акции противодействия наркотикам и психотропным веществам....

В Сумах копы гонялись за наркоманом
22.10.2018 17:49

В Сумах копы гонялись за наркоманом

Сумские патрульные обнаружили у мужчины вероятно наркотическое вещество....

У бывшего военного полиция нашла наркотики и боеприпасы
19.10.2018 17:31

У бывшего военного полиция нашла наркотики и боеприпасы

Сумчанин хранил дома около килограмма каннабиса, несколько патронов и отдельные детали к огнестрельному оружию....

Сумской наркоман третий раз за год попался копам
19.10.2018 14:52

Сумской наркоман третий раз за год попался копам

В третий раз за год патрульные задерживают сумчанина с веществом, похожим на наркотическое....

17.10.2018 15:43

Патрульные задержали наркомана под кайфом, который влез на чужой балкон

Сумские патрульные задержали гражданина, который проник в чужую квартиру и имел при себе вероятно наркотические вещества....

Новости

На Сумщине расстреляли сотрудника охранной фирмы
Вчера 22:14
«Сумытеплоэнерго» временно будет отапливать весь город. До минус 5 градусов
22.10.2018 15:18
Газа нет, но тепло будет: «Сумытеплоэнерго» будет греть все Сумы
22.10.2018 09:09
На Сумщине полиция разыскивает расстрелявших авто сотрудника охранной фирмы
Сегодня 17:26
В суд не явились обвиняемые и потерпевшие по делу о разгоне Сумского майдана
Сегодня 17:23
Прокурор не пришел на суд о взятке экс-начальнику пенитенциарной службы Сумщины
Сегодня 17:05
Суд оставил под арестом вещдоки, изъятые у полицейского, подозреваемого во взятке и совершении ДТП
Сегодня 16:57
В Сумах водитель КамАЗа ездил с фейковыми правами
Сегодня 16:49
В Сумах «распилили» 130 тысяч на ремонте тира
Сегодня 16:21
В Сумах магазин электроники заплатит штраф в 51 тысячу
Сегодня 16:03
Юный сумской музыкант стал победителем в Италии
Сегодня 15:26
За вторник на дорогах Сумщины произошло 4 аварии
Сегодня 15:03
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.