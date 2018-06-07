Служба занятости запустила платформу по профориентации и развитию карьеры Государственная служба занятости запустила платформу по профессиональной ориентации и развития карьеры, которая помогает в выборе профессии.

Об этом во время Карьерного форума - 2018 «Живи и работай в Украине» сообщила заместитель председателя Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

«В этом году мы ввели платформу по профессиональной ориентации и развития карьеры (http://profi.dcz.gov.ua/). На нее можно зайти через службу занятости и пройти тестирование Soft Skills. Например, тест на тайм-менеджемент, коммуникабельность, умение работать в команде, на стрессоустойчивость и другие навыки, которые сегодня необходимы на любой работе», - отметила Ю.Жовтяк.

Также, по ее словам, в этом году служба занятости начинает работу по проведению профдиагностических тестов для старшеклассников. «Начинаем проводить бесплатную профессиональную диагностику старшеклассников. Ставим амбициозную цель и хотим охватить как можно больше молодежи», - отметила она.

Директор Сумского областного центра занятости Владимир Подлесный добавил, что эта уникальная программа будет внедрена и на Сумщине. «Проводить ее будут центры занятости. Тест помогает определить способности, выбрать профессию, к которой есть склонности. Тестирование бесплатное для молодежи. Эту работу будут проводить наши психологи, консультанты, работники службы занятости, а потом приглашать школьников и их родителей для проведения индивидуальных консультаций», - рассказал В.Подлесный.

В частности, как отметил чиновник, сегодня среди зарегистрированных безработных области почти половина имеют высшее образование, а по Сумах этот показатель достигает 70%, в то время, когда на рынке есть нехватка рабочих профессий.

В связи с этим, В.Подлесній подчеркнул важность проведения профориентационной работы с учащейся и студенческой молодежью. «Для экономического и социального развития следует проводить профориентационную работу с молодежью по выбору профессий, востребованных на рынке труда», - добавил он.

Платформа Государственной службы занятости по профессиональной ориентации и развития карьеры создана с целью приближения профориентационных услуг центров занятости ко всем, кто планирует свой профессиональный путь. Зарегистрированному пользователю предоставляется возможность бесплатно получить услуги по профориентации в дистанционном формате без посещения центра занятости и сделать собственную профориентацию.