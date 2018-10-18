На Сумщине спасатели ликвидировали последствия перекидывания автоцистерны с дизтопливом (видео) 23 октября в 12:33 в Службу спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе Киев-Сумы вблизи с. Камышанка Недригайловского района.

По предварительным данным, бензовоз МАЗ с прицепом-цистерной, заполненной дизельным топливом съехал в кювет и перевернулся. На место вызова направили отделения дежурных караулов 16-й, 18-й государственных пожарно-спасательных частей из пгт Недригайлов и г. Лебедин.

Как выяснилось, в результате ДТП пострадал водитель, которого бригада экстренной медицинской помощи доставила в больницу. Вследствие перекидывания грузовика возгорания горючего не произошло. Однако существовала угроза возникновения такой ситуации. Поэтому, в первую очередь, спасатели сосредоточились на обеспечении пожарной безопасности на месте. Также с помощью шанцевого инструмента и бензопил проводилось расчистка от кустарников и мелких деревьев на территории проведения аварийно-спасательных работ. Это позволило установить бензовозы для перекачки горючего.

Дополнительно на место аварии привлекли из г. Ромны отделение Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на тягаче КрАЗ, с помощью которого удалось поднять на колеса прицеп и грузовик.

Вместе со спасателями на месте работали наряды полиции, работники предприятия, которому принадлежит бензовоз. Всего от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям было привлечено 18 человек личного состава и 5 единиц техники.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняли правоохранители, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.