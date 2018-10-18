В Глухове сгорел автобус, совершавший рейсы на Киев Сообщение о том, что горит автобус, поступило в Глуховский ОП в ночь с 21 на 22 октября. Пожар произошел на территории бывшего плодоконсервного завода, где как обычно стоял транспорт.

В 4 утра этот автобус должен был отправиться с глуховской автостанции в направлении столицы. На него купили 48 билетов, поэтому аврально пришлось вызывать на замену другого перевозчика. Уже на следующий день ООО «АТП Стрела» прислало новый автобус на этот маршрут, сообщает Неделя.

Как сообщил заместитель начальника Глуховского отдела полиции Сергей Буханистый, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, но пока причина возгорания, как и любые подробности, не называются. Информацию, что камеры наблюдения якобы зафиксировали трех неизвестных в момент поджога, тоже не комментируют. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст.194 ч.1 «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах, путем поджога». Виновным грозит лишение свободы от 3 до 15 лет.

Автобус принадлежал ООО «АТП Стрела», которое в свое время выиграло тендер на обслуживание этого маршрута. Представитель фирмы-перевозчика приезжал в Глухов для дачи показаний. Правоохранителям сообщил, что ни с кем конфликтов у него не возникало. Журналисты связались с перевозчиком, но через секретаря руководство попросило передать, что ничего комментировать не будет. АТП «Стрела» зарегистрировано в поселке Макаров Киевской области.

На этом маршруте киевский перевозчик находится с февраля 2017 года. Автобус марки «Bova» появился пару месяцев назад, до этого ездило нечто, похожее на троллейбус. Вероятно, стоит напомнить, что глуховчане массово жаловались на кошмарный холод в нем, падающий багаж, было даже видео залитых водой окон – как в аквариуме. Но ни местная власть, ни автовокзал, ни полиция не могли влиять на победителя тендера, который проводит Министерство инфраструктуры каждые 5 лет. До этого маршрут обслуживал транспорт ООО «Луганская АК-0777», к которому тоже были претензии относительно сервиса и удобств.

Вообще, рынок перевозок – дело прибыльное, поэтому жесткое. Крупные фирмы давно не оставили шансов двум глуховским предпринимателям, которые раньше доставляли пассажиров в Киев. Они просто не в состоянии конкурировать с компаниями, которые, как утверждают знающие люди, «обречены побеждать в конкурсах». Некоторое время местные первозчики сотрудничали с этими фирмами, а сейчас вообще остались со своими автобусами не у дел.

Но затишья на этом рынке нет. Две недели назад в Сумах задержали около 30 человек, которые ночью порезали колеса 15 машинам перевозчиков служб «Элит-Экспресс», «Санавто» и «Сервис-люкс», которые совершали поездки в Киев. Правоохранители оценили их действия сначала как рейдерство, потом ограничились хулиганством. Связан ли пожар в Глухове с сумскими событиями – не понятно.