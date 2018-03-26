В Сумах на Лермонтова заканчивают подпорную стенку Подрядчик завершает работы по обустройству подпорной стенки на ул. Лермонтова.

Как сообщили в гордепартаменте инфраструктуры, почти на завершающей стадии находятся работы по капитальному ремонту объекта благоустройства «Восстановление подпорных стенок по ул.Лермонтова в Сумах». Подрядная организация - ООО «Триада». Заказчик - департамент инфраструктуры города Сумского городского совета. Стоимость работ – 630 556 грн.

Напомним: вместе с этой стенкой в мэрии обсуждался ремонт подпорной стены на пл. Независимости, однако в городском бюджете не нашлось 1,5 млн грн. Ждем, пока упадет….