В Сумах на Лермонтова заканчивают подпорную стенку

Как сообщили в гордепартаменте инфраструктуры, почти на завершающей стадии находятся работы по капитальному ремонту объекта благоустройства «Восстановление подпорных стенок по ул.Лермонтова в Сумах». Подрядная организация - ООО «Триада». Заказчик - департамент инфраструктуры города Сумского городского совета. Стоимость работ – 630 556 грн.
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