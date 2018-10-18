За вторник на дорогах Сумщины произошло 4 аварии В больницы с травмами разной степени тяжести попали пятеро граждан.

23 октября вблизи села Новопетровка Лебединского района съехал в кювет и перевернулся набок грузовик-цистерна с прицепом, груженый дизельным топливом. Водитель с травмами головы и рваными ранами обеих ушей госпитализирован в Недригайловскую больницу и сейчас находится под наблюдением медиков.

Около 10:50 в Путивле по улице Иоанна Путивльского 83-летний пенсионер, будучи за рулем скутера, совершил наезд на 77-летнюю женщину-пешехода, которого с закрытым переломом правой ноги забрала «скорая».

В Сумах вечером, около 18.00, произошло ДТП на перекрестке улиц Садовая и Первомайская. 28-летний водитель легковушки «Шкода Октавия» сбил местного жителя, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пострадавший в состоянии комы с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом основания черепа госпитализирован в Сумскую областную больницу.

Еще одна авария произошла в селе Коровинцы Недригайловского района в 18:40. 40-летний водитель минибуса не справился с управлением и допустил столкновение с прицепом мотоблока. В результате ДПТ пострадали местные жители - 63-летний водитель мотоблока и его 63-летняя пассажирка. Мужчину с травмой поперечного отдела позвоночника доставили в Недригайловскую больницу, а женщину с открытым переломом левой голени госпитализировали в областную больницу.

Сейчас по всем фактам полицией ведутся соответствующие проверки и следственные действия, назначен ряд экспертных исследований.

Правоохранители снова обращаются к водителям и пешеходам с призывом быть внимательными и осторожными в пути, не нарушать правил дорожного движения, и помнить - дорога не прощает легкомыслия. Ценой беспечности и невнимания могут быть не только большие материальные потери, но и увечья людей или даже смерть, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.