Юный сумской музыкант стал победителем в Италии

А недавно привез первую премию из Италии, получив 98 из 100 баллов от жюри международного конкурса в городе Ланчано. После своего успеха он встретился с главой Сумской облгосадминистрации Николаем Клочко, который оказал материальную помощь на поездку.
Тарас рассказывает, что несколько лет назад он с мамой зашел в музыкальную школу как на экскурсию, остался на прослушивание и стал учеником этой школы: «Кроме музыки я занимаюсь футболом и легкой атлетикой. Еще не выбрал, кем хочу быть - музыкантом или спортсменом, но у меня есть мечта - иметь собственный баян. У меня пока, к сожалению, нет своего инструмента. Я занимаюсь на инструменте учителя. Но этот баян для меня уже мал, а купить новый нет возможности, ведь он не из дешевых».
Николай Клочко отметил, что как никто понимает парня, ведь и сам, учась в обычной школе, занимался еще музыкой (играл на скрипке и пианино) и волейболом одновременно. Это действительно трудно и на это уходит много времени и сил.
«Тарас - большой молодец и действительно талант, и если он будет заниматься музыкой и дальше, то прославит не только Сумскую область, но и всю Украину. А талантам надо помогать. Поэтому мы вместе с областными депутатами и меценатами поможем парню приобрести баян», - подчеркнул он.
Глава облгосадминистрации подарил Тарасу Михайленко футбольный мяч и пожелал ему еще больше музыкальных, а теперь и спортивных достижений.
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