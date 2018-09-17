В Сумах магазин электроники заплатит штраф в 51 тысячу Апелляционный суд оставил в силе штраф в размере 51 000 грн за нарушение ООО «АЛЛО» технических регламентов при реализации телекоммуникационного оборудования.

В магазине ООО «АЛЛО» в январе 2018 года была проведена плановая проверка характеристик телекоммуникационной продукции на соответствие требованиям законодательства о государственном рыночном надзоре.

По результатам проверки были выявлены многочисленные нарушения требований действующих технических регламентов и обнаружено оборудование, которое не соответствовало действующим техническим регламентам и государственным стандартам и реализовывалось при отсутствии национального знака соответствия, документов о происхождении продукции и информации о производителе.

За нарушение законодательства и требований технических регламентов к ООО «АЛЛО», на основании материалов проверки и протокола о нарушении законодательства о государственном рыночном надзоре начальником Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виталием Моисеенко в феврале 2018 года было вынесено постановление №1214, которыми были применены штрафные санкции на общую сумму 51 000 гривен.

ООО «АЛЛО» обратилось в суд с целью обжалования постановлений о применении штрафных санкций. По результатам многочисленных судебных заседаний, специалистами отдела правового обеспечения была доказана законность и обоснованность принятых решений по результатам проверки и штрафные санкции согласно постановлений №1214, были оставлены решением Днепропетровского окружного административного суда в силе. Постановлением Днепропетровского апелляционного административного суда по делу №804 / 2022/18 решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

Согласно принципиальной позиции начальника Главного управления Виталия Моисеенко реализация электронного оборудования, не соответствующего установленным требованиям недопустимо. Субъекты хозяйствования, которые осуществляют его реализацию, особенно крупные сети, находятся под пристальным контролем Главного управления, сообщает пресс-служба ведомства.