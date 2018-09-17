Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:03411

В Сумах магазин электроники заплатит штраф в 51 тысячу

Апелляционный суд оставил в силе штраф в размере 51 000 грн за нарушение ООО «АЛЛО» технических регламентов при реализации телекоммуникационного оборудования.

В магазине ООО «АЛЛО» в январе 2018 года была проведена плановая проверка характеристик телекоммуникационной продукции на соответствие требованиям законодательства о государственном рыночном надзоре.

По результатам проверки были выявлены многочисленные нарушения требований действующих технических регламентов и обнаружено оборудование, которое не соответствовало действующим техническим регламентам и государственным стандартам и реализовывалось при отсутствии национального знака соответствия, документов о происхождении продукции и информации о производителе.

За нарушение законодательства и требований технических регламентов к ООО «АЛЛО», на основании материалов проверки и протокола о нарушении законодательства о государственном рыночном надзоре начальником Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виталием Моисеенко в феврале 2018 года было вынесено постановление №1214, которыми были применены штрафные санкции на общую сумму 51 000 гривен.

ООО «АЛЛО» обратилось в суд с целью обжалования постановлений о применении штрафных санкций. По результатам многочисленных судебных заседаний, специалистами отдела правового обеспечения была доказана законность и обоснованность принятых решений по результатам проверки и штрафные санкции согласно постановлений №1214, были оставлены решением Днепропетровского окружного административного суда в силе. Постановлением Днепропетровского апелляционного административного суда по делу №804 / 2022/18 решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

Согласно принципиальной позиции начальника Главного управления Виталия Моисеенко реализация электронного оборудования, не соответствующего установленным требованиям недопустимо. Субъекты хозяйствования, которые осуществляют его реализацию, особенно крупные сети, находятся под пристальным контролем Главного управления, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Госпродпотребслужба Штраф

По тематике

10.10.2018 12:33

В настоящее время вода в озере Чеха не загрязнена

Главным управлением Госпродпотребслужбы в Сумской области проведено исследование воды открытых водоемов (озеро Чеха г. Сумы) в связи с сообщениями в...

05.10.2018 14:08

Сумчан просят стучать на коррупционеров в Госпродпотребслужбе

С целью предупреждения и эффективного реагирования на возможные коррупционные действия сотрудников Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области в учреждении функционирует...

В Псле все-таки нашли фекалии
26.09.2018 11:40

В Псле все-таки нашли фекалии

Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области оперативно среагировало на сообщение о загрязнения р. Псел....

На Сумщине на взятке поймали чиновника Госпродпотребслужбы
21.09.2018 12:23

На Сумщине на взятке поймали чиновника Госпродпотребслужбы

В Ахтырке во время получения 300 долларов США взятки разоблачен заместитель начальника горрайонного управления Госпродпотребслужбы....

На Сумщине с самолетов разбросают вакцину от бешенства для диких животных
17.09.2018 10:22

На Сумщине с самолетов разбросают вакцину от бешенства для диких животных

Об этом информирует Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области....

Новости

На Сумщине расстреляли сотрудника охранной фирмы
Вчера 22:14
«Сумытеплоэнерго» временно будет отапливать весь город. До минус 5 градусов
22.10.2018 15:18
Газа нет, но тепло будет: «Сумытеплоэнерго» будет греть все Сумы
22.10.2018 09:09
В суд не явились обвиняемые и потерпевшие по делу о разгоне Сумского майдана
Сегодня 17:23
Прокурор не пришел на суд о взятке экс-начальнику пенитенциарной службы Сумщины
Сегодня 17:05
Суд оставил под арестом вещдоки, изъятые у полицейского, подозреваемого во взятке и совершении ДТП
Сегодня 16:57
В Сумах водитель КамАЗа ездил с фейковыми правами
Сегодня 16:49
В Сумах «распилили» 130 тысяч на ремонте тира
Сегодня 16:21
В Сумах магазин электроники заплатит штраф в 51 тысячу
Сегодня 16:03
Юный сумской музыкант стал победителем в Италии
Сегодня 15:26
За вторник на дорогах Сумщины произошло 4 аварии
Сегодня 15:03
За сутки полиция раскрыла шесть наркопреступлений
Сегодня 14:54
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.