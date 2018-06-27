В Сумах «распилили» 130 тысяч на ремонте тира

В ходе следствия установлено, что подозреваемая заключила договор с одним из учебных заведений г. Сумы на капитальный ремонт стрелкового тира. После завершения работ предпринимательница составила заведомо ложные официальные документы, в которые внесла недостоверную информацию о видах и объемах строительных работ, которые фактически выполнены не были. На основании этих документов на счет исполнителя перечислено 948 тыс. грн бюджетных средств.
Однако, по результатам проведения строительно-технической экспертизы, составлено заключение, согласно которому расхождение между фактически выполненными работами и указанными в актах составляет 131 тыс. грн.
Вместе с тем, подозреваемая, не имея соответствующего опыта, неоднократно использовала заведомо неправдивые официальные документы, которые предоставляла во время участия в государственных закупках по выполнению строительных работ за государственные средства.
Как сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Михаил Моисеев, действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением), ч. 1 ст. 366 (составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельных официальных документов) УК Украины.
Справка: ей грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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