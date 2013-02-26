В Сумах водитель КамАЗа ездил с фейковыми правами В Сумах патрульные обнаружили водителя КамАЗа с несуществующим водительским удостоверением.

На улице Белопольское шоссе экипаж полицейских остановил автомобиль КАМАЗ за нарушение ПДД.

Проверяя документы, инспекторы заметили, что водительское удостоверение не имеет никаких голограмм. В дальнейшем, патрульные установили, что данный документ не значится ни в одной полицейской базе.

Для выяснения всех обстоятельств стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК.