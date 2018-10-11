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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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У Ромнах відзначать 100-річчя пам’ятника Шевченку

26 жовтня у Ромнах відзначатимуть 100-річчя пам'ятника Шевченку.

На це день у Ромнах заплановано кілька заходів:

11.00 - прес-конференція за участі істориків, громадських та культурних діячів (міська рада);

12.00 - урочисте покладання квітів до пам'ятника Т.Г.Шевченку;

13.00 - відкриття виставки робіт І.Кавалерідзе в Роменському краєзнавчому музеї;

15.00 літературно-мистецький захід "З Кобзарем у серці" (міський будинок культури).

Общество Памятник Шевченко Ромны

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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