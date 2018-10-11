У Ромнах відзначать 100-річчя пам’ятника Шевченку

На це день у Ромнах заплановано кілька заходів:
11.00 - прес-конференція за участі істориків, громадських та культурних діячів (міська рада);
12.00 - урочисте покладання квітів до пам'ятника Т.Г.Шевченку;
13.00 - відкриття виставки робіт І.Кавалерідзе в Роменському краєзнавчому музеї;
15.00 літературно-мистецький захід "З Кобзарем у серці" (міський будинок культури).
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